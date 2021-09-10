شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الشرقية: نسعى لتطوير منظومة الاستثمارات في المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، والمشرف العام على إدارة دعم وتمكين الأمانات بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبد الله بن سعيد أمس، مركز الاستثمارات بوكالة الاستثمار وتنمية الإيرادات في مركز "سكني"، التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وتهدف هذه الزيارة للوصول للمستثمرين ورواد الأعمال وتقديم الخدمات الاستثمارية من قبل وكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات بالأمانة، لهم لتسويق واستعراض الفرص الاستثمارية والخدمات الرقمية الموجهة للمستثمرين ورواد الأعمال، التي تعـد المبادرة الأولى من نوعها.

وأكد أمين المنطقة الشرقية على أن الأمانة تسعى لتطوير منظومة الاستثمارات في المنطقة الشرقية، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، عبر الشراكة مع القطاع الخاص لتنمية المنطقة والارتقاء بمنظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات، لافتا النظر إلى أن مركز (سكني) يعد مظلة للمطورين العقاريين والجهات التمويلية، وتتوفر فيه المبادرات الوزارية لتسهيل رحلة المستفيد في إيجاد المسكن والحلول التمويليــة وخدمات المسكـن في مكان واحد.

وبين أن منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات بالأمانة حققت علامة متقدمة في مؤشرات وقياس مفهوم التميز المؤسسي بالأداء بإنجاز مميز باعتماد لجنة محايدة من خارج الأمانة، وذلك بعد جهودها في حوكمة العمليات وهيكلة مصفوفة الأعمال التشغيلية.

من جهته بين المهندس عبد الله بن سعيد أن هذه التجربة من التجارب الناجحة التي تأتي بعد اندماج القطاع البلدي والإسكان بوزارة واحدة ونسعى لتعميم التجارب الناجحة للاستفادة منها ودعم المواطنين والمستثمرين ورواد الأعمال.