حساب المواطن يرد على مستفيد تأخر إيداع دعمه

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد حساب متابعات الخليج 365، أنه تم إيداع مبالغ الدعم لدفعة شهر سبتمبر، ويمكن مراجعة البنك والتأكد من عدم إيداع الدفعة، وفي حال لم يتم الإيداع بالإمكان رفع طلب على “صوتك مسموع” واختيار نوع الطلب الرئيسي المدفوعات.

إيداع حساب متابعات الخليج 365:

وكان البرنامج قد بدأ خلال الساعات الأولى من صباح الخميس إيداع الدعم المخصص لشهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج، منوهًا بأن إيداع الدعم سيستمر حتى نهاية اليوم.

والمعروف أن إيداع الدعم يتم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ويتم تقديم الإيداع إلى اليوم التاسع في حالة تصادف يوم الإيداع مع إجازة نهاية الأسبوع أو عطلة رسمية.

صدور نتائج الأهلية:

وقبل أيام، أعلن برنامج حساب متابعات الخليج 365 صدور نتائج الأهلية للدفعة 46 التي سيتم صرفها في شهر سبتمبر المقبل داعيًا المستفيدين المسجلين إلى الاستعلام عن الأهلية عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج.

وبموجب نتائج الأهلية يتم صرف الدعم للمستفيدين ويحق لمن لم تشمله نتائج الأهلية التقدم بالاعتراض على ذلك اعتبارًا من اليوم الخامس لإيداع الدعم ولمدة 90 يومًا.

شروط الأهلية والاستحقاق:

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

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