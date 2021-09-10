محمد بن مسعود - الدمام - وافق مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة الأستاذ عبدالله أبانمي، على انتقال لاعب الفريق الأول لكرة القدم هزاع عسيري لنادي نجران بنظام الإعارة لمدة موسم واحد. كما وافقت الإدارة على انتقال اللاعب نايف أحمد لطيفه إلى نادي الزلفي بنظام الإعارة لمدة موسم واحد. وقرر مجلس الإدارة إنهاء عقد اللاعب أنس تراوري "مواليد السعودية"، بالتراضي بين الطرفين، ومنحه مخالصة مالية نهائية. 10 سبتمبر 2021 - 3 صفر 1443 06:38 PM إدارة الفيحاء توافق على إعارة هزاع ونايف ومخالصة أنس تراوري إدارة الفيحاء توافق على إعارة هزاع ونايف ومخالصة أنس تراوري وافق مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة الأستاذ عبدالله أبانمي، على انتقال لاعب الفريق الأول لكرة القدم هزاع عسيري لنادي نجران بنظام الإعارة لمدة موسم واحد. كما وافقت الإدارة على انتقال اللاعب نايف أحمد لطيفه إلى نادي الزلفي بنظام الإعارة لمدة موسم واحد. وقرر مجلس الإدارة إنهاء عقد اللاعب أنس تراوري "مواليد السعودية"، بالتراضي بين الطرفين، ومنحه مخالصة مالية نهائية. الكلمات المفتاحية ، إدارة الفيحاء توافق على إعارة هزاع ونايف ومخالصة أنس تراوري ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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