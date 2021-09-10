محمد بن مسعود - الدمام - التقى رئيس بعثة فريق دوري المدارس رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية الأستاذ علي الشعيلان رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا. وقد رافق رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية في الزيارة كابتن فريق دوري المدارس اللاعب بهيان القحطاني. وتأتي هذه الزيارة بعد المباراة الودية بين فريق دوري المدارس وفريق برشلونة تحت 17 سنة. وأشاد رئيس برشلونة خوان لابورتا بمشروع دوري المدارس والاهتمام بهذه الفئة العمرية في كرة القدم. وفي ختام الزيارة قدم رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية درعاً تذكارياً لرئيس نادي برشلونة خوان لابورتا. رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا يشيد بمشروع دوري المدارس السعودي صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-10 التقى رئيس بعثة فريق دوري المدارس رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية الأستاذ علي الشعيلان رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا. وقد رافق رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية في الزيارة كابتن فريق دوري المدارس اللاعب بهيان القحطاني. وتأتي هذه الزيارة بعد المباراة الودية بين فريق دوري المدارس وفريق برشلونة تحت 17 سنة. وأشاد رئيس برشلونة خوان لابورتا بمشروع دوري المدارس والاهتمام بهذه الفئة العمرية في كرة القدم. وفي ختام الزيارة قدم رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية درعاً تذكارياً لرئيس نادي برشلونة خوان لابورتا. 10 سبتمبر 2021 - 3 صفر 1443 05:48 PM التقى رئيس بعثة فريق دوري المدارس رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية الأستاذ علي الشعيلان رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا. وقد رافق رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية في الزيارة كابتن فريق دوري المدارس اللاعب بهيان القحطاني. وتأتي هذه الزيارة بعد المباراة الودية بين فريق دوري المدارس وفريق برشلونة تحت 17 سنة. وأشاد رئيس برشلونة خوان لابورتا بمشروع دوري المدارس والاهتمام بهذه الفئة العمرية في كرة القدم. وفي ختام الزيارة قدم رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية درعاً تذكارياً لرئيس نادي برشلونة خوان لابورتا. ، رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا يشيد بمشروع دوري المدارس السعودي ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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