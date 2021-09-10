، ارتفاع أسعار النفط وسط آمال انتعاش التجارة بين واشنطن وبكين ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد توقعات متشائمة حول الإنتاج الأمريكي نتيجة الإعصار أيدا

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، مدعومة بتوقعات بتراجع الإمدادات في الولايات المتحدة نتيجة الإعصار أيدا، كما عززت آمال التجارة بين واشنطن وبكين الإقبال على الأصول مرتفعة المخاطر.

ولا يزال حوالي ثلاثة أرباع إنتاج النفط البحري في منطقة الخليج الأمريكي، أو حوالي 1.4 مليون برميل يوميا، متوقفا منذ أواخر أغسطس 2021.

وأظهرت أرقام هذا الأسبوع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر 2019.

وارتفع خام "برنت" بنسبة 1.7 بالمئة إلى 72.65 دولارًا، بحلول الساعة 08:25 بتوقيت غرينتش. وبلغ خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي 69.19 دولارًا بارتفاع نسبته 1.5%.

حصلت أسواق النفط والأسهم على دفعة من أنباء مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ. وقال محلّلون: إن المكالمة عزّزت الآمال في علاقات أكثر دفئًا والمزيد من التجارة العالمية.

