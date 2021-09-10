شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج»: تحولات استراتيجية لتجويد خدمات ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حرصت وزارة الحج والعمرة على تعزيز شراكاتها الإستراتيجية مع منظومة الجهات العاملة في خدمات ضيوف الرحمن، حرصاً على استدامة أعمال قطاع الحج والعمرة وتجويد الخدمات وإثرائها لمواكبة رؤية المملكة 2030، بما يحقق تكامل الخدمات ورفع مستوى الأداء، في ظل التكامل التقني بين مختلف الأنظمة والمنصات الإلكترونية المقدمة من الوزارة للحجاج والمعتمرين والزوار وجميع الجهات العاملة في هذه المنظومة.

وأوضح نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط ،أن الوزارة تشرف على عدد من المؤسسات والشركات المرخصة من قبلها؛ لتتولى تقديم الخدمات للحجاج و المعتمرين والزوار، مؤكداً أن قطاع خدمات الحجاج والمعتمرين يعمل به عدد كبير من الكوادر هذا الوطن من الشباب والفتيات المؤهلين بمختلف التخصصات، منوهاً في هذا الصدد بقيام الوزارة بإنهاء التأسيس والتحول المؤسسي لمؤسسات أرباب الطوافة إلى 9 شركات مساهمة مغلقة، بهدف حوكمة العمل المؤسسي لخدمة ضيوف الرحمن تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 والشفافية وتجويد الخدمات المقدمة.

وأكد أن هذا التحول والتطوير هو ضمن خطوات العمل الإستراتيجي لتجويد خدمات قطاع الحج والعمرة والزيارة، وضمان استدامة هذا القطاع لما لها من تاريخ طويل في خدمة ضيوف الرحمن، والتركيز على الخبرات المتراكمة والمعرفة في شؤون خدمة ضيوف الرحمن، بالإضافة إلى المعرفة التخصصية التي تسهم في رفع مستوى الحوكمة للشركات، حيث سيتيح هذا التحول تنويع مجالات الاستثمار وتنويع الشراكات بما يعود نفعه لجميع المساهمين والمساهمات، في هذه الشركات، ويعطيها الفرصة لتوسيع أنشطتها الاستثمارية.

وأشار إلى استشعار الوزارة من خلال هذا التحول إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف، وتعزيز كفاءة العمل الإداري والأداء، وتنمية موارد الشركات ورفع مستوى الشفافية بين المساهمين وتمكينهم من إبداء رأيهم والمشاركة في اتخاذ القرار السليم، مما يضفي الطابع المتميز على رحلة الحاج لتبقى خالدة في ذاكرته.

وقال: إن وزارة الحج والعمرة تعكس الدور الكبير والمحوري الذي تقوم به المملكة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وبما يتوافق مع الجهود الرامية لتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتبني أفكار تسهم في تطوير قطاع الحج والعمرة والزيارة، وذلك بتطوير آليات الخدمة والعمل بمنهجية عالية المستوى تتسم بمعايير واضحة واتفاقيات في مستوى تقديم الخدمات.

وكشف وضع الوزارة اللمسات النهائية لاستكمال التعيين لمجالس إدارة شركات مقدمي الخدمة لحجاج الخارج، إضافة إلى وجود عدة مبادرات نوعية لدعم و تمكين شركات العمرة السعودية، بما في ذلك وجود الحلول المناسبة لمعالجة اوضاع بعض الشركات مع الجهات ذات الاختصاص، حيث توجد أكثر من 2300 شركة ووكالة سياحية خارجية، تمارس مهامها في خدمة ضيوف الرحمن لخدمات الحج و العمرة، وهناك 236 شركة ومؤسسة لحجاج الداخل؛ لها أكثر من 700 فرع في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، مرسخة الوزارة بذلك تعظيم وتوطيد التنسيق مع جميع أطراف منظومة الحج والعمرة، في القطاعين العام والخاص، بما يخدم ضيوف الرحمن ويسهل عليهم أداء المناسك و تحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة نحو خدمة متميزة لضيوف الرحمن.