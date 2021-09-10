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سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 310 أطنان من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في جمهورية نيكاراغوا.
ووقع مذكرة تسلم الشحنة السكرتير أول بسفارة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة المكسيكية بدر الشراري، لمديرة برنامج الغذاء العالمي جيورجينا تيستولين، بحضور وزيرة التعليم في جمهورية نيكاراغوا ميريام سوليداد راودث.
وتأتي هذه الهدية ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لعدد من الدول الشقيقة والصديقة.
عطاءات السعودية.. 310 أطنان من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في نيكاراغواوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-09-10
سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 310 أطنان من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في جمهورية نيكاراغوا.
ووقع مذكرة تسلم الشحنة السكرتير أول بسفارة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة المكسيكية بدر الشراري، لمديرة برنامج الغذاء العالمي جيورجينا تيستولين، بحضور وزيرة التعليم في جمهورية نيكاراغوا ميريام سوليداد راودث.
وتأتي هذه الهدية ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لعدد من الدول الشقيقة والصديقة.
10 سبتمبر 2021 - 3 صفر 1443
04:30 PM
سلمها مركز الملك سلمان للإغاثة
سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 310 أطنان من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في جمهورية نيكاراغوا.
ووقع مذكرة تسلم الشحنة السكرتير أول بسفارة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة المكسيكية بدر الشراري، لمديرة برنامج الغذاء العالمي جيورجينا تيستولين، بحضور وزيرة التعليم في جمهورية نيكاراغوا ميريام سوليداد راودث.
وتأتي هذه الهدية ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لعدد من الدول الشقيقة والصديقة.
، عطاءات السعودية.. 310 أطنان من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في نيكاراغوا ،
المصدر : الخليج 365
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