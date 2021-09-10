، غدًا.. ختام منافسات النسخة الثالثة لمهرجان ولي العهد للهجن بالطائف ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
محمد بن مسعود - الدمام - تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - تختتم غدًا منافسات النسخة الثالثة لمهرجان ولي العهد للهجن، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن على ميدان محافظة الطائف لسباقات الهجن.
وشهدت المرحلة النهائية من المهرجان إقامة 204 أشواط؛ منها 20 شوطًا للرموز، وخصص المهرجان جوائز مالية تُعدّ من أعلى الجوائز في السباقات الرياضية؛ إذ تبلغ قيمتها الإجمالية 53 مليون ريال، تنافس عليها المئات من أشهر ملّاك الهجن المحلية والعربية والدولية، كما خصّص المهرجان مليون ريال لجائزة سيف ولي العهد - حفظه الله - التي سيفوز بها مالك الهجن الأكثر حصولًا على النقاط في الأشواط العامة للمهرجان.
يذكر أن المهرجان يحظى بدعم واهتمام كبيرين من ولي العهد – حفظه الله - بقطاع الهجن وتطويره، وفق رؤية طموحة تواكب مكانة المملكة وتطلُّعات أبنائها، وتحقق أهداف ملّاك الهجن وعشّاق هذه الرياضة في جميع مناطق المملكة والوطن العربي.
غدًا.. ختام منافسات النسخة الثالثة لمهرجان ولي العهد للهجن بالطائفصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-10
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - تختتم غدًا منافسات النسخة الثالثة لمهرجان ولي العهد للهجن، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن على ميدان محافظة الطائف لسباقات الهجن.
وشهدت المرحلة النهائية من المهرجان إقامة 204 أشواط؛ منها 20 شوطًا للرموز، وخصص المهرجان جوائز مالية تُعدّ من أعلى الجوائز في السباقات الرياضية؛ إذ تبلغ قيمتها الإجمالية 53 مليون ريال، تنافس عليها المئات من أشهر ملّاك الهجن المحلية والعربية والدولية، كما خصّص المهرجان مليون ريال لجائزة سيف ولي العهد - حفظه الله - التي سيفوز بها مالك الهجن الأكثر حصولًا على النقاط في الأشواط العامة للمهرجان.
يذكر أن المهرجان يحظى بدعم واهتمام كبيرين من ولي العهد – حفظه الله - بقطاع الهجن وتطويره، وفق رؤية طموحة تواكب مكانة المملكة وتطلُّعات أبنائها، وتحقق أهداف ملّاك الهجن وعشّاق هذه الرياضة في جميع مناطق المملكة والوطن العربي.
10 سبتمبر 2021 - 3 صفر 1443
04:50 PM
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - تختتم غدًا منافسات النسخة الثالثة لمهرجان ولي العهد للهجن، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن على ميدان محافظة الطائف لسباقات الهجن.
وشهدت المرحلة النهائية من المهرجان إقامة 204 أشواط؛ منها 20 شوطًا للرموز، وخصص المهرجان جوائز مالية تُعدّ من أعلى الجوائز في السباقات الرياضية؛ إذ تبلغ قيمتها الإجمالية 53 مليون ريال، تنافس عليها المئات من أشهر ملّاك الهجن المحلية والعربية والدولية، كما خصّص المهرجان مليون ريال لجائزة سيف ولي العهد - حفظه الله - التي سيفوز بها مالك الهجن الأكثر حصولًا على النقاط في الأشواط العامة للمهرجان.
يذكر أن المهرجان يحظى بدعم واهتمام كبيرين من ولي العهد – حفظه الله - بقطاع الهجن وتطويره، وفق رؤية طموحة تواكب مكانة المملكة وتطلُّعات أبنائها، وتحقق أهداف ملّاك الهجن وعشّاق هذه الرياضة في جميع مناطق المملكة والوطن العربي.
، غدًا.. ختام منافسات النسخة الثالثة لمهرجان ولي العهد للهجن بالطائف ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر غدًا.. ختام منافسات النسخة الثالثة لمهرجان ولي العهد للهجن بالطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.