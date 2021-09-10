، بمشاركة 30 لاعبة.. انطلاق معسكر المنتخب السعودي للمبارزة للسيدات في الخبر ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
محمد بن مسعود - الدمام - انطلق معسكر المنتخب السعودي للمبارزة للسيدات، في صالة المبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي في الراكة بالخبر، للأسلحة الثلاث (الابيه والسايبر والفويل) بمشاركة 30 لاعبة، استعداداً لبطولة الجولة الذهبية للسيدات التي ستقام في الـ17و18 من سبتمبر الجاري بمدينة الدمام، والاستحقاقات المقبلة.
وشهدت التدريبات، التركيز على الجوانب الفنية ورفع المعدل اللياقي بعد توقف في الفترة الماضية، إضافة إلى تطبيق عدد من التكتيكات، بمتابعة ملاك السلطان ودعد المسفر من الجهاز الإداري في الاتحاد والجهاز الفني.
ويعد المنتخب السعودي للسيدات أحد مخرجات الأكاديمية الأولمبية للمبارزة، ضمن برامج التطوير في الاتحاد للخطة الإستراتيجية 2018 – 2024م، والتي تهدف إلى اكتشاف المواهب وصناعة أبطال أولمبيين.
بمشاركة 30 لاعبة.. انطلاق معسكر المنتخب السعودي للمبارزة للسيدات في الخبرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-10
انطلق معسكر المنتخب السعودي للمبارزة للسيدات، في صالة المبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي في الراكة بالخبر، للأسلحة الثلاث (الابيه والسايبر والفويل) بمشاركة 30 لاعبة، استعداداً لبطولة الجولة الذهبية للسيدات التي ستقام في الـ17و18 من سبتمبر الجاري بمدينة الدمام، والاستحقاقات المقبلة.
وشهدت التدريبات، التركيز على الجوانب الفنية ورفع المعدل اللياقي بعد توقف في الفترة الماضية، إضافة إلى تطبيق عدد من التكتيكات، بمتابعة ملاك السلطان ودعد المسفر من الجهاز الإداري في الاتحاد والجهاز الفني.
ويعد المنتخب السعودي للسيدات أحد مخرجات الأكاديمية الأولمبية للمبارزة، ضمن برامج التطوير في الاتحاد للخطة الإستراتيجية 2018 – 2024م، والتي تهدف إلى اكتشاف المواهب وصناعة أبطال أولمبيين.
10 سبتمبر 2021 - 3 صفر 1443
04:12 PM
انطلق معسكر المنتخب السعودي للمبارزة للسيدات، في صالة المبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي في الراكة بالخبر، للأسلحة الثلاث (الابيه والسايبر والفويل) بمشاركة 30 لاعبة، استعداداً لبطولة الجولة الذهبية للسيدات التي ستقام في الـ17و18 من سبتمبر الجاري بمدينة الدمام، والاستحقاقات المقبلة.
وشهدت التدريبات، التركيز على الجوانب الفنية ورفع المعدل اللياقي بعد توقف في الفترة الماضية، إضافة إلى تطبيق عدد من التكتيكات، بمتابعة ملاك السلطان ودعد المسفر من الجهاز الإداري في الاتحاد والجهاز الفني.
ويعد المنتخب السعودي للسيدات أحد مخرجات الأكاديمية الأولمبية للمبارزة، ضمن برامج التطوير في الاتحاد للخطة الإستراتيجية 2018 – 2024م، والتي تهدف إلى اكتشاف المواهب وصناعة أبطال أولمبيين.
، بمشاركة 30 لاعبة.. انطلاق معسكر المنتخب السعودي للمبارزة للسيدات في الخبر ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر بمشاركة 30 لاعبة.. انطلاق معسكر المنتخب السعودي للمبارزة للسيدات في الخبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.