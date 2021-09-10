4 مناطق تسجل 8 إصابات كورونا فقط والحالات الحرجة تتراجع لـ542

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (74) حالة جديدة من المصابين بالفيروس المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (534908) حالات.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2311) حالة من بينها (542) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (545829) حالة، توفي منهم (8610) حالات.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع الحالات الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (102) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي: منطقة الرياض 38، منطقة مكة المكرمة 19.

كما سجلت المنطقة الشرقية وكل من منطقتي جازان والمدينة المنورة 7 حالات في كل منهم في حين سجلت منطقة القصيم 5 ومنطقتا عسير ونجران 4 حالات في كل منهما ومنطقة تبوك 3 حالات.

فيما كانت أقل الحالات المسجلة اليوم الجمعة، في مناطق الجوف والحدود الشمالية وحائل، والباحة حيث سجل كل منهم حالتين فقط.



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