، وزارة النقل تنجز عددًا من أعمال الصيانة على طرقها خلال أغسطس ،

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نفذت وزارة النقل والخدمات اللوجستية خلال شهر أغسطس، عددًا من الأعمال والمشروعات على الطرق التابعة لها في مناطق المملكة، بهدف رفع مستوى الصيانة والجودة على الطرق وتعزيز كفاءة التشغيل، وذلك من خلال فحص وتحديد الاحتياجات وفق العديد من الإجراءات والدراسات.
وعملت الوزارة على تنفيذ مشروعات من شأنها رفع مستوى الجودة والصيانة على الطرق، منها تنظيف مجاري الأودية وتنظيف منشأة تصريف المياه لـ(5,825) موقعًا، وردم مواقع الانجرافات بسبب الأمطار بعدد (397) موقعًا، إضافة إلى تنفيذ أعمال إزالة الكثبان الرملية من حرم الطرق بحوالي (865,289) متراً مكعباً.
وقامت الوزارة بتحسين جودة الطرق الترابية والإسفلتية بإجمالي أطوال يبلغ (3,645) كم، وذلك ضمن أعمال الوزارة التي تسهم في رفع الجودة على الطرق من خلال برامج أعمال الصيانة العادية والجذرية.
يذكر أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تستهدف رفع مستوى السلامة على الطرق، حيث تهدف الإستراتيجية للوصول للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق، إضافة لخفض الوفيات على الطرق بأكثر من 50%، وهو ما يسهم في تعزيز جودة الحياة للمواطن من خلال رفع مستوى السلامة على الطرق وتوفير خيارات تنقل آمنة وذات مستوى عالي من الجودة والسلامة.
10 سبتمبر 2021 - 3 صفر 1443 03:58 PM
بهدف رفع مستوى الصيانة والجودة على الطرق وتعزيز كفاءة التشغيلوزارة النقل تنجز عددًا من أعمال الصيانة على طرقها خلال أغسطس
نفذت وزارة النقل والخدمات اللوجستية خلال شهر أغسطس، عددًا من الأعمال والمشروعات على الطرق التابعة لها في مناطق المملكة، بهدف رفع مستوى الصيانة والجودة على الطرق وتعزيز كفاءة التشغيل، وذلك من خلال فحص وتحديد الاحتياجات وفق العديد من الإجراءات والدراسات.
وعملت الوزارة على تنفيذ مشروعات من شأنها رفع مستوى الجودة والصيانة على الطرق، منها تنظيف مجاري الأودية وتنظيف منشأة تصريف المياه لـ(5,825) موقعًا، وردم مواقع الانجرافات بسبب الأمطار بعدد (397) موقعًا، إضافة إلى تنفيذ أعمال إزالة الكثبان الرملية من حرم الطرق بحوالي (865,289) متراً مكعباً.
وقامت الوزارة بتحسين جودة الطرق الترابية والإسفلتية بإجمالي أطوال يبلغ (3,645) كم، وذلك ضمن أعمال الوزارة التي تسهم في رفع الجودة على الطرق من خلال برامج أعمال الصيانة العادية والجذرية.
يذكر أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تستهدف رفع مستوى السلامة على الطرق، حيث تهدف الإستراتيجية للوصول للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق، إضافة لخفض الوفيات على الطرق بأكثر من 50%، وهو ما يسهم في تعزيز جودة الحياة للمواطن من خلال رفع مستوى السلامة على الطرق وتوفير خيارات تنقل آمنة وذات مستوى عالي من الجودة والسلامة.
، وزارة النقل تنجز عددًا من أعمال الصيانة على طرقها خلال أغسطس ،
المصدر : الخليج 365
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