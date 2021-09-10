، "الفيفا" يختار نائب رئيس اتحاد القدم خالد الثبيتي عضوًا في غرفة فض المنازعات ،

محمد بن مسعود - الدمام - اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم خالد بن عواض الثبيتي عضوًا في غرفة فض المنازعات لمدة 4 سنوات اعتبارًا من الأول من شهر أكتوبر وللفترة من 2021 - 2025

ويعد الثبيتي من الكوادر القانونية والإدارية الناجحة، حيث يشغل حاليًا عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالإضافة إلى عضويته في مجالس ولجان عدة.