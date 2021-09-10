محمد بن مسعود - الدمام - خلال الـ 24 ساعة الماضية أعلنت وزارة الصحة التونسية، عن تسجيل 1590 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و23 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس قد بلغ 681 ألفًا و664 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 24 ألفا و86 وفاة. تونس تسجيل 1590 إصابة جديدة بكورونا و23 وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-09-10 أعلنت وزارة الصحة التونسية، عن تسجيل 1590 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و23 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس قد بلغ 681 ألفًا و664 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 24 ألفا و86 وفاة. 10 سبتمبر 2021 - 3 صفر 1443 03:24 PM خلال الـ 24 ساعة الماضية خلال الـ 24 ساعة الماضية أعلنت وزارة الصحة التونسية، عن تسجيل 1590 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و23 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس قد بلغ 681 ألفًا و664 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 24 ألفا و86 وفاة. ، تونس تسجيل 1590 إصابة جديدة بكورونا و23 وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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