البنك المركزي : اعتماد قبول الهوية الإلكترونية للعملاء الحاليين

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجه البنك المركزي السعودي كافة المؤسسات المالية بالمملكة بضرورة اعتماد قبول الهوية الإلكترونية للعملاء الحاليين في التعاملات التي لا تتطلب أخذ نسخة منها، مع ضرورة الاستمرار بتقييم ومراجعة المخاطر التي قد تنجم نتيجة الاعتماد على هذه الهوية، وإيجاد آلية مناسبة لأخذ نسخة إلكترونية من الهوية في التعاملات التي تتطلب أخذ نسخة من الهوية.

الهوية الإلكترونية للتسهيل على العملاء

وبحسب الزميلة “عكاظ” بيّن وكيل المحافظ للرقابة فهد الشثري أن هذا الإجراء جاء إشارة إلى إطلاق وزارة الداخلية نسخة إلكترونية من الهوية الوطنية في تطبيق (أبشر/ أفراد) تحت مسمى الهوية الرقمية بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني.

التحقق عبر منصة أبشر

ويأتي ذلك تسهيلًا على المواطنين للتحقق من هوياتهم من خلال تمكين المستفيد من استعراض بيانات الهوية الوطنية بصورة إلكترونية واعتماد الهوية الرقمية للمواطنين من منصة أبشر المتضمنة رمز الاستجابة السريع (QR Code) کبطاقة شخصية تسري عليها ما يسري على وثيقة الهوية الرقمية من الأحكام الواردة في نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية من حيث إثبات هوية حاملها، وكذلك اعتمادها في تطبيق توكلنا.