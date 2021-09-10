تحديث إجراءات إصدار رخصة البناء عبر منصة بلدي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-10

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن تحديث سير الإجراءات الخاصة بإصدار رخصة البناء، وذلك بهدف تحسين وتسهيل تجربة المستفيدين.

ويأتي التحديث الجديد بإتمام إصدار الرخصة من خلال المكتب الهندسي المصمم عبر منصة بلدي في حال عدم توفر وثيقة التأمين ضدّ العيوب الخفية، أو في حال عدم التعاقد مع المكتب الهندسي المشرف، أو التعاقد مع مقاول البناء.

إجراءات الرخصة على منصة بلدي

وأكدت الأمانة على ضرورة استكمال إجراءات إصدار وثيقة التأمين ضدّ العيوب الخفية مع مقاول البناء المعتمد بعد إصدار الرخصة، وتحقّق المكتب الهندسي المشرف منها عبر منصة «بلدي» من خلال القرار المساحي قبل البدء بعملية الإشراف.

يذكر أن منصة المدينة الرقمية (بلدي) توفر خدمات الرخص الإنشائية رقميًّا، وقد تم اعتماد أكثر من 11,500 مكتب هندسي ومقاول عبر المنصة، بالإضافة إلى أن جميع مراحل البناء حاليا تتم بتطبيق كود البناء السعودي وفق التحديثات المعتمدة لضمان جودة البناء.

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