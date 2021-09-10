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شكرا لقرائتكم السفير الصيني بالزي السعودي: جالس أتعلم لبس البشت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
السفير الصيني بالزي السعودي: جالس أتعلم لبس البشت
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد السفير الصيني في السعودية، تشن وي تشينغ، أنه لا يزال يتعلم الثقافة السعودية ويحتاج إلى مزيد من الوقت لتعلمها.
ونشر السفير الصيني صورة لها فيها بالزي السعودي وعلق عليها بالقول: بعد مجيئي إلى المملكة العربية السعودية منذ أكثر من عامين، وجدت أنني ما زلت بحاجة إلى قضاء المزيد من الوقت لتعلم الثقافة السعودية، جالس أتعلم لبس البشت.
يذكر أن حساب السفير تشن وي تشينغ على تويتر يقدم محتوى يسهم في مد جسور التواصل مع الشعب السعودي.
ومؤخرًا قام مركز القرار بدراسة أنماط استخدام تشن وي تشينغ لحسابه الشخصي على تويتر؛ خلال الفترة من 1 ديسمبر 2020م حتى 31 مايو 2021م.
تغريدات السفير الصيني
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