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السفير الصيني بالزي السعودي: جالس أتعلم لبس البشت

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-10

السفير الصيني بالزي السعودي: جالس أتعلم لبس البشت

متابعات الخليج 365 - الرياض


أكد السفير الصيني في ، تشن وي تشينغ، أنه لا يزال يتعلم الثقافة السعودية ويحتاج إلى مزيد من الوقت لتعلمها.

ونشر السفير الصيني صورة لها فيها بالزي السعودي وعلق عليها بالقول: بعد مجيئي إلى المملكة العربية السعودية منذ أكثر من عامين، وجدت أنني ما زلت بحاجة إلى قضاء المزيد من الوقت لتعلم الثقافة السعودية، جالس أتعلم لبس البشت.

يذكر أن حساب السفير تشن وي تشينغ على تويتر يقدم محتوى يسهم في مد جسور التواصل مع الشعب السعودي.

ومؤخرًا قام مركز القرار بدراسة أنماط استخدام تشن وي تشينغ لحسابه الشخصي على تويتر؛ خلال الفترة من 1 ديسمبر 2020م حتى 31 مايو 2021م.

تغريدات السفير الصيني 

ومن أبرز مظاهر تواصل السفير مع الشعب السعودي حرصه على التغريد باللغة العربية التي يُجيدها، وتأكيده على احترام بلاده للدين الإسلامي والمسلمين، والتركيز على العوامل المشتركة بين المملكة والصين حضاريًا وثقافيًا، والظهور في بعض جولاته الشخصية مرتديًا الزي السعودي التقليدي، إضافة إلى استخدام اللهجة المحلية لتقديم نفسه ضمن نسيج المجتمع السعودي، ومشاركة المتابعين السعوديين الأعمال الفنية السعودية والعربية مثل الموسيقى، ومتابعة كرة القدم السعودية والتغريد حول مبارياتها، وتقديم التهاني للفرق الفائزة، والتفاعل مع مسابقة أبو ناصر التي أطلقها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه معالي المستشار تركي آل الشيخ في شهر رمضان المبارك.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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