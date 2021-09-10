السفير الصيني بالزي السعودي: جالس أتعلم لبس البشت

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد السفير الصيني في السعودية، تشن وي تشينغ، أنه لا يزال يتعلم الثقافة السعودية ويحتاج إلى مزيد من الوقت لتعلمها.

ونشر السفير الصيني صورة لها فيها بالزي السعودي وعلق عليها بالقول: بعد مجيئي إلى المملكة العربية السعودية منذ أكثر من عامين، وجدت أنني ما زلت بحاجة إلى قضاء المزيد من الوقت لتعلم الثقافة السعودية، جالس أتعلم لبس البشت.