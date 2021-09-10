الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-10

مقطع مهين.. طبيب مصري يعذب ممرضًا مسنًا ويجبره على السجود للكلب

متابعات الخليج 365 - متابعة

تسبب مقطع فيديو مهين في حالة من الغضب عبر منصات التواصل بعدما أجبر طبيب مصري، ممرضًا مسنًا على السجود للكلب لكن الممرض رفض بشدة.

طبيب مصري يعذب الممرض

وظهر في مقطع فيديو الطبيب وهو يمسك بعصا ويضرب المسن على ظهره فيما يمسك اثنان من موظفي الأمن بحبل ويجبران المسن على القفز.

ووبخ الطبيب الممرض المسن بالقول: ” الكلب قاعد في الكرسي اللي ورا ليه تغلط فيه”.

وفيما رفض المجني عليه طلب الطبيب، مفضلًا أن يوصله بالكهرباء أهون عليه من ذلك، ظل الطبيب يلحّ عليه لإجباره على تنفيذ رغبته.

تحرك الأمن المصري

وأكد مصدر أمني مصري أن الشرطة بصدد فحص مقطع الفيديو المتداول، مضيفًا أنه جارٍ حاليًا تحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو للوقوف على ملابسات الحادث، والتأكد من مدى صحتها وهل المشاهد التي وثقها الفيديو حديثة أم منذ فترة طويلة.

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