التعليم تتيح التقديم على الترقية عبر نظام فارس

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

فتحت وزارة التعليم، باب التقديم للترقية لشاغلي الوظائف التعليمية لمن هم على رتبة معلم ممارس أو معلم متقدم عبر نظام فارس.

وقالت الوزارة في تعميم وجهته إلى جميع قطاعاتها والملحقيات الثقافية وإدارات التعليم، أن ذلك يأتي انطلاقًا من حرصها الدائم على رفع مستوى منسوبيها من شاغلي الوظائف التعليمية ولما تمثله الترقية من أهمية في تطوير الكوادر البشرية.

موعد فتح الترقية على نظام فارس

وأوضحت الوزارة أنه سيتم فتح باب التقديم على الترقية اعتبارًا من 26 / 2 / 1443هـ وحتى 8 / 3 / 1443هـ من خلال خدمة “ترقيات المعلمين” من الخدمة الذاتية للموظف لمن أصدر الرخصة المهنية وفق نظام هيئة تقويم التعليم والتدريب.

وأشارت الوزارة إلى ضرورة استيفاء المتقدم لجميع متطلبات الترقية حسب ما ورد في لائحة الوظائف التعليمية.



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