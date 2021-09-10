غيوم كثيفة على المرتفعات وتزايد فرص هطول الأمطار

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أشارت توقعات الطقس إلى تزايد الغيوم الكثيفة على المرتفعات الجنوبية والغربية مع تزايد فرص هطول الأمطار.

وقال طقس العربية من المتوقع أن تكون السماء غائمة في فترة ما بعد الظهيرة على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية مع فرص هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة.

خريطة الأمطار اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق شمال شرق ووسط المملكة تمتد حتى منطقة نجران، فيما يستمر بمشيئة الله تعالى هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

توقعات الأرصاد

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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