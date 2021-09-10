، أسبوع رياضي حافل بالأحداث الرياضية.. تعرَّف عليها ،

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محمد بن مسعود - الدمام - كان الأسبوع الماضي أسبوعاً مرتقباً على المستوى الرياضي محلياً وعالمياً حيث أوفى بوعوده من اثارة وتشويق نظير كثرة الفعاليات والمنافسات الرياضية في مختلف الألعاب التي أقيمت خلاله من تصفيات كأس العالم في كافة أنحاء القارات، إلى تواتر الأحداث والمشاكل التي تعصف بنادي تركتور قبل لقائه المنتظر مع النصر السعودي في مسابقة دوري أبطال آسيا، إلى انسحاب اليابان من استضافة كأس العالم للأندية.
ففي الشأن المحلي تصدر فوز المنتخب السعودي على شقيقه العماني المشهد في المملكة كون هذا الانتصار منح الأخضر ثلاث نقاط ثمينة وضعته على الطريق الصحيح نحو مونديال قطر ، كما أن اطلاق استراتيجية كرة القدم السعودية لم يقل عنه أهمية وحصل على الكثير من الاهتمام في مختلف الوسائل الإعلامية .
أما في الشأن العالمي كان خبر إيقاف مباراة كلاسيكو الأرض ببين البرازيل والأرجنتين محور أحاديث الصحافة العالمية ‘إلى جانب الانقلاب العسكري في غينيا والذي أجل مباراتها مع المغرب في تصفيات كأس العالم.
وبما أن الأيام السبعة الماضية كانت حافلة بالأحداث الرياضية المحلية أو العالمية، وربما لم تتحْ لك الفرصة للتعمق أكثر بتفاصيل ما جرى، حيث كانت "الخليج 365" تغطي ما يجري، لذلك نسهّل لك مهمة البحث عن تلك التفاصيل ونضعها في تقرير واحد هنا.
إليكم أبرز الأحداث
المنتخب السعودي يتغلب على نظيره العماني في تصفيات كأس العالم
https://sabq.org/TnbK6F
اطلاق استراتيجية كرة القدم السعودية
https://sabq.org/4s3kyS
متوسط ميدان المنتخب السعودي عبدالله عطيف يغادر لإسبانيا للاطمئنان على إصابته
https://sabq.org/qYm4dX
النصر يعلن قائمته الآسيوية
https://sabq.org/nTtWRr
تراكتور يطالب الاتحاد الآسيوي السماح له باستدعاء لاعبين من الفئات السنية
https://sabq.org/rZP637
السعودية قريبة من استضافة كأس العالم للأندية
https://sabq.org/WqPmFC
إيقاف مباراة البرازيل والأرجنتين
https://sabq.org/68tjJ7
تأجيل مباراة المغرب وغينيا في تصفيات مونديال قطر 2022
https://sabq.org/FDxQdp
الكفاءة المالية للأندية الرياضية تكشف الالتزامات المالية على أندية دوري الدرجة الأولى
https://sabq.org/ctpjS3
تراكتور الإيراني يجمد نشاط الفريق الكروي
https://sabq.org/RwQcpS
تراكتور يعلن استقالة مدربه
https://sabq.org/43ds7D
وزير الرياضة يستقبل البطل الأولمبي "القرشي"
https://sabq.org/r6wxH2
فهد الهريفي ينفي علاقة بتعاقد "النصر" مع المدرب البرازيلي "مانو مينزيس
https://sabq.org/k2pcMQ
تعين البرتغالي "كيروش" مديرًا فنيًّا للمنتخب مصر
https://sabq.org/gxw4HC
إطلاق نسخة جديدة من البطولة الكريكيت في كافة أنحاء المدن الرئيسية في المملكة
https://sabq.org/Bh9j6r
أخضر الصالات يتوج بفضية أسبوع الصالات بعد خسارة النهائي أمام إيطاليا
https://sabq.org/NB57pb
منتخب السعودية للرماية يشارك في البطولة الآسيوية في كازاخستان
https://sabq.org/XcSFhG
الفارس السعودي خالد المبطي يتوج بالمركز الأول بالبطولة الدولية في إيطاليا
https://sabq.org/YNC7JQ
كاراتيه الأخضر للسيدات يتوج ببرونزية البريميرليج للكاتا
https://sabq.org/VLS35m
الهجن السعودية تسيطر على جائزة سيف ولي العهد للنقاط
https://sabq.org/ps684q
منتخب الأردن للسيدات يتوج بكأس العرب
https://sabq.org/nB97hs
10 سبتمبر 2021 - 3 صفر 1443 02:13 PMأسبوع رياضي حافل بالأحداث الرياضية.. تعرَّف عليها
كان الأسبوع الماضي أسبوعاً مرتقباً على المستوى الرياضي محلياً وعالمياً حيث أوفى بوعوده من اثارة وتشويق نظير كثرة الفعاليات والمنافسات الرياضية في مختلف الألعاب التي أقيمت خلاله من تصفيات كأس العالم في كافة أنحاء القارات، إلى تواتر الأحداث والمشاكل التي تعصف بنادي تركتور قبل لقائه المنتظر مع النصر السعودي في مسابقة دوري أبطال آسيا، إلى انسحاب اليابان من استضافة كأس العالم للأندية.
ففي الشأن المحلي تصدر فوز المنتخب السعودي على شقيقه العماني المشهد في المملكة كون هذا الانتصار منح الأخضر ثلاث نقاط ثمينة وضعته على الطريق الصحيح نحو مونديال قطر ، كما أن اطلاق استراتيجية كرة القدم السعودية لم يقل عنه أهمية وحصل على الكثير من الاهتمام في مختلف الوسائل الإعلامية .
أما في الشأن العالمي كان خبر إيقاف مباراة كلاسيكو الأرض ببين البرازيل والأرجنتين محور أحاديث الصحافة العالمية ‘إلى جانب الانقلاب العسكري في غينيا والذي أجل مباراتها مع المغرب في تصفيات كأس العالم.
وبما أن الأيام السبعة الماضية كانت حافلة بالأحداث الرياضية المحلية أو العالمية، وربما لم تتحْ لك الفرصة للتعمق أكثر بتفاصيل ما جرى، حيث كانت "الخليج 365" تغطي ما يجري، لذلك نسهّل لك مهمة البحث عن تلك التفاصيل ونضعها في تقرير واحد هنا.
إليكم أبرز الأحداث
المنتخب السعودي يتغلب على نظيره العماني في تصفيات كأس العالم
https://sabq.org/TnbK6F
اطلاق استراتيجية كرة القدم السعودية
https://sabq.org/4s3kyS
متوسط ميدان المنتخب السعودي عبدالله عطيف يغادر لإسبانيا للاطمئنان على إصابته
https://sabq.org/qYm4dX
النصر يعلن قائمته الآسيوية
https://sabq.org/nTtWRr
تراكتور يطالب الاتحاد الآسيوي السماح له باستدعاء لاعبين من الفئات السنية
https://sabq.org/rZP637
السعودية قريبة من استضافة كأس العالم للأندية
https://sabq.org/WqPmFC
إيقاف مباراة البرازيل والأرجنتين
https://sabq.org/68tjJ7
تأجيل مباراة المغرب وغينيا في تصفيات مونديال قطر 2022
https://sabq.org/FDxQdp
الكفاءة المالية للأندية الرياضية تكشف الالتزامات المالية على أندية دوري الدرجة الأولى
https://sabq.org/ctpjS3
تراكتور الإيراني يجمد نشاط الفريق الكروي
https://sabq.org/RwQcpS
تراكتور يعلن استقالة مدربه
https://sabq.org/43ds7D
وزير الرياضة يستقبل البطل الأولمبي "القرشي"
https://sabq.org/r6wxH2
فهد الهريفي ينفي علاقة بتعاقد "النصر" مع المدرب البرازيلي "مانو مينزيس
https://sabq.org/k2pcMQ
تعين البرتغالي "كيروش" مديرًا فنيًّا للمنتخب مصر
https://sabq.org/gxw4HC
إطلاق نسخة جديدة من البطولة الكريكيت في كافة أنحاء المدن الرئيسية في المملكة
https://sabq.org/Bh9j6r
أخضر الصالات يتوج بفضية أسبوع الصالات بعد خسارة النهائي أمام إيطاليا
https://sabq.org/NB57pb
منتخب السعودية للرماية يشارك في البطولة الآسيوية في كازاخستان
https://sabq.org/XcSFhG
الفارس السعودي خالد المبطي يتوج بالمركز الأول بالبطولة الدولية في إيطاليا
https://sabq.org/YNC7JQ
كاراتيه الأخضر للسيدات يتوج ببرونزية البريميرليج للكاتا
https://sabq.org/VLS35m
الهجن السعودية تسيطر على جائزة سيف ولي العهد للنقاط
https://sabq.org/ps684q
منتخب الأردن للسيدات يتوج بكأس العرب
https://sabq.org/nB97hs
، أسبوع رياضي حافل بالأحداث الرياضية.. تعرَّف عليها ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.