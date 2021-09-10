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دعت مديرية الدفاع المدني في مكة المكرّمة، المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
جاء ذلك بعدما نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظة الطائف مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وانعدامٍ في الرؤية، تستمر إلى الساعة 7 مساءً.
10 سبتمبر 2021 - 3 صفر 1443 01:54 PM
الأرصاد: هطول أمطار رعدية على محافظة الطائف"مدني مكة" تحذّر من تغيرات جوية تستمر إلى 7 مساءً
دعت مديرية الدفاع المدني في مكة المكرّمة، المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
جاء ذلك بعدما نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظة الطائف مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وانعدامٍ في الرؤية، تستمر إلى الساعة 7 مساءً.
، "مدني مكة" تحذّر من تغيرات جوية تستمر إلى 7 مساءً ،
المصدر : الخليج 365
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