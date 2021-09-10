محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ حزمة تدابير جديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، تشمل إلزام العاملين في الشركات الكبرى بأخذ اللقاح أو إجراء فحص أسبوعي، طبقاً لـ "بي بي سي". الإجراءات الجديدة تتضمن تفويضاً بتطعيم ملايين الموظفين الفيدراليين، في وقت يتعرّض فيه الرئيس الأمريكي لضغوطٍ بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا. وتسبّب الفيروس في مقتل 650 ألف أمريكي، واستنزاف كامل طاقة المستشفيات. وكان بايدن؛ قد وعد بـ"صيف من الحرية" بلا الفيروس، لكن انتشار المتغير الجديد "دلتا" حال دون ذلك. الرئيس الأمريكي يعلن حزمة اجراءات جديدة لمواجهة كورونا.. تعرَّف عليها صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-10 أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ حزمة تدابير جديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، تشمل إلزام العاملين في الشركات الكبرى بأخذ اللقاح أو إجراء فحص أسبوعي، طبقاً لـ "بي بي سي". الإجراءات الجديدة تتضمن تفويضاً بتطعيم ملايين الموظفين الفيدراليين، في وقت يتعرّض فيه الرئيس الأمريكي لضغوطٍ بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا. وتسبّب الفيروس في مقتل 650 ألف أمريكي، واستنزاف كامل طاقة المستشفيات. وكان بايدن؛ قد وعد بـ"صيف من الحرية" بلا الفيروس، لكن انتشار المتغير الجديد "دلتا" حال دون ذلك. 10 سبتمبر 2021 - 3 صفر 1443 01:28 PM أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ حزمة تدابير جديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، تشمل إلزام العاملين في الشركات الكبرى بأخذ اللقاح أو إجراء فحص أسبوعي، طبقاً لـ "بي بي سي". الإجراءات الجديدة تتضمن تفويضاً بتطعيم ملايين الموظفين الفيدراليين، في وقت يتعرّض فيه الرئيس الأمريكي لضغوطٍ بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا. وتسبّب الفيروس في مقتل 650 ألف أمريكي، واستنزاف كامل طاقة المستشفيات. وكان بايدن؛ قد وعد بـ"صيف من الحرية" بلا الفيروس، لكن انتشار المتغير الجديد "دلتا" حال دون ذلك. ، الرئيس الأمريكي يعلن حزمة اجراءات جديدة لمواجهة كورونا.. تعرَّف عليها ،

المصدر : الخليج 365

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الأمريكي يعلن حزمة اجراءات جديدة لمواجهة كورونا.. تعرَّف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.