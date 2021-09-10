محمد بن مسعود - الدمام - سجّلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 3689 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و83 وفاة. وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1197887 إصابة، منها 91440 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 26580 وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1079867 حالة. خلال 24 ساعة.. باكستان تسجّل 3689 إصابة جديدة بكورونا و83 وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-09-10 سجّلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 3689 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و83 وفاة. وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1197887 إصابة، منها 91440 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 26580 وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1079867 حالة. 10 سبتمبر 2021 - 3 صفر 1443 01:22 PM سجّلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 3689 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و83 وفاة. وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1197887 إصابة، منها 91440 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 26580 وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1079867 حالة. ، خلال 24 ساعة.. باكستان تسجّل 3689 إصابة جديدة بكورونا و83 وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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