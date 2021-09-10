شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تخصيص مختبر لفحص التمور ومدى خلوها من المبيدات بعنيزة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):

كشف مدير مختبر الغذاء والبيئة بعنيزة الدكتور أحمد العمار، عن تخصيص مختبراً وطاقماً فنياً ضمن موسم عنيزة للتمور لفحص عينات التمور الواردة إلى السوق، والتأكد من خلوها من بقايا المبيدات والملوثات.

وقال العمارفي لقاءه مع قناة "العربية" ، إن المختبر يتم فيه فحص التمور من خلال خمس مراحل تبدأ بمرحلة جمع العينات، وتسجيل كل المعلومات عن المزارع والكميات ونوعيات التمور.

وأضاف العمار أنه يتم بعد ذلك رفع تقرير يومي للجنة الإحصاء بالغرفة التجارية، ومن ثم ترحيل عينات التمور إلى المختبر على فترات ويتم الكشف عنها من خلال الأجهزة وتكون المرحلة الرابعة تقدير النتائج والكشف عن نسبة المبيدات.

وتابع : ومرحلة الإجراء تعتبر آخر مرحلة وتعمل على المزارع التي يظهر فيها متبقيات مبيدات مخالفة حيث يتم مصادرة المنتج بالكامل وحرمانه من دخول السوق.