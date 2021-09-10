شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة تركيب كاميرات "ساهر" خلف اللوحات الإرشادية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشفت مصادر حقيقة الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي قيل إنها تركيب كاميرات الرصد الآلي "ساهر" خلف اللوحات الإرشادية.

وقالت المصادر أن ما تم تداوله عن تركيب «ساهر» خلف اللوحات الإرشادية غير صحيح، وإن الصورة قديمة وتعود إلى أنظمة الرصد في البرتغال وليس المملكة.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت الصورة على نطاق واسع ولحقها العديد من الشائعات حول إنها أنظمة رصد جديدة تم تدشينها مع عودة الدراسة الحضورية.