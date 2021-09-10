«إحسان» تطلق خدمة التبرع الدوري للفئات الأشد احتياجًا

الرياض - محمد عبدالله - اطلقت منصة (إحسان) للعمل الخيري، خدمة التبرّع الدوري، التي تتيح استقطاع مبلغ دوري من المواطن موجه للفئات الأشد احتياجًا في مجالات التبرّع المتاحة عبر المنصة.

وذكرت منصة إحسان –عبر تويتر- أنها أطلقت خدمة التبرّع الدوري التي تتيح لك استقطاع مبلغ دوري للفئات الأشد احتياجًا في مجالات التبرّع المتاحة عبر المنصة، من خلال الرابط التالي اضعط هنا.

من جهة أخرى، دعت المنصة إلى إدخال الفرح والسرور إلى قلوب الطلاب من الأسر المحتاجة؛ عن طريق التبرع للمساهمة في توفير الزي المدرسي لهم.

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