«نيوم» توزع 3000 حقيبة مدرسية صديقة للبيئة

الرياض - محمد عبدالله - أطلقت «نيوم» مبادرة (أنت المستقبل) التي تهدف لدعم الطلاب والطالبات بمنطقة تبوك، من خلال تزويدهم بحقائب مدرسية متكاملة؛ حيث تم توزيع 3000 حقيبة مدرسية صديقة للبيئة.

وذكرت إمارة منطقة تبوك –عبر تويتر- أن «نيوم» ممثلة بإدارة المسؤولية الاجتماعية وبالتعاون مع البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق (تنمية)، أطلقت مبادرة (أنت المستقبل).

وأشارت إلى أن المبادرة تهدف إلى دعم الطلاب والطالبات من أبناء أسر المجتمع في «نيوم» ومنطقة تبوك، من خلال تزويدهم بحقائب مدرسية متكاملة حيث تم توزيع 3000 حقيبة مدرسية صديقة للبيئة.

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