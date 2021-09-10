دراسة طبية: زيادة نسبة السعوديين المصابين بسرطان القولون للفئة الأقل من 50 سنة

الرياض - محمد عبدالله - كشفت دراسة سعودية حديثة، عن زيادة نسبة إصابة السعوديين الأقل من 50 عامًا بسرطان القولون، مشيرة إلى ضرورة الفحص المبكر لهذا المرض مما يؤدي إلى رفع نسب الشفاء منه.

وقال استشاري الأورام بمستشفى الحرس الوطني، د. كنعان الشمري –عبر تويتر- أنه تم نشر بحث عن سرطان القولون في المملكة العربية السعودية، بمشاركة الزملاء د. اليابسي و د. محمد القرني في مجلة (frontiers in oncology) ذات معامل تأثير (6.2)، وبينت الدراسة أن هناك زيادة ملحوظة في أعداد المصابين ممّن هم أقلّ عمرًا من ٥٠ سنة.

وأشار إلى أنه من المعروف أن سرطان القولون تزيد نسبة المصابين به مع التقدم في العمر.

وأوضح الدكتور الشمري، أن نتائج هذا البحث مهمّة في السعودية؛ حيث تحفز لتسليط الضوء على هذه الفئة العُمرية، والعمل على تحسين وتطوير طرق اكتشاف وعلاج هذا المرض.

وكذلك (وهذا الأهم) التركيز على أهمية الالتزام بالفحص المبكر لسرطان القولون، الذي أثبت فعاليته في رفع نسب الشفاء من هذا المرض.

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