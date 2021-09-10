98 % نسبة التعافي من كورونا بالسعودية.. و71 مليون جرعة لقاح بدول الخليج

الرياض - محمد عبدالله - اعلن مركز الإحصاء الخليجي، أن عدد لقاحات كورونا بدول مجلس التعاون الخليجي بلغت أكثر من 71 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس في السعودية 98%.

وذكر المركز –عبر تويتر- أنه وفقا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الخميس، فإن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ (2,493,769) إصابة، وإجمالي حالات التعافي (2,454,464) حالة، وإجمالي حالات الوفاة (19,165) حالة.

وأشار إلى أن إجمالي عدد لقاحات كورونا المعطاة بلغ (71,228,529) جرعة، فيما بلغت نسبة الشفاء من الفيروس في السعودية 98%.

كانت وزارة الصحة أعلنت مساء أمس الخميس، عن ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا «كوفيد -19» في المملكة، إلى 39 مليون جرعة، وذلك عبر أكثر من 587 موقع للتطعيم في كل مناطق المملكة.

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