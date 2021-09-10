الحيزان عن طقس الجمعة: أجواء حارة وسط النهار ورياح وأمطار بعدة مناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع الباحث في الطقس، نزيه الحيزان، أن تسود أجواء حارة وسط النهار، اليوم الجمعة، مع انخفاض ملاحظ في درجات الحرارة عامة، إضافة إلى نشاط للرياح وأمطار بعدة مناطق.

وأشار الحيزان –عبر تويتر- إلى رياح نشطة على شرق وشمال شرق ووسط المملكة وفي الربع الخالي ونجران وشرق المرتفعات، وفي المدينة المنورة؛ بينما تكون الرياح متوسطة الحركة إلى معتدلة في الجوف ووسط وشمال الحدود الشمالية.

وأوضح أن هناك غطاء سحابيا عاليا، متسع النطاق، يشمل القطاع الشرقي من البلاد والوسط وعلى الربع الخالي والمرتفعات ومنطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة .

وحول هطول الأمطار، قال الحيزان إن هناك فرصًا لأمطار على المرتفعات ومنطقة مكة المكرمة، وعودة التكونات الممطرة لمنطقة المدينة المنورة في قطاعها الجنوبي والغربي وشمالها الغربي.

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