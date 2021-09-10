هيئة الزكاة: الدولة تتحمل ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول بـ«شرط»

الرياض - محمد عبدالله - ذكرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن الدولة تتحمل ضريبة التصرفات العقارية عند شراء المواطن للمسكن الأول الجاهز للسكن، عما لا يزيد على مليون ريال من مبلغ الشراء.

وأضاف حساب «اسأل الزكاة» التابع للهيئة، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% عما لا يزيد على مليون ريال من مبلغ شراء المسكن الأول (الجاهز للسكن فقط) للمواطن».

وتابعت الهيئة «وفي حال كان المشتري مؤهلًا للاستفادة من المسكن الأول يتعين على البائع تسجيل العملية من خلال بوابة التصرفات العقارية وذلك باختيار نوع العقار (سكني)، من ثم اختيار الاستثناء (بيع عقار لمشترٍ مؤهل للاستفادة من المسكن الأول)، وسيتم احتساب الضريبة على المبلغ الذي يزيد على مليون ريال سعودي».

وأضافت أنه «في حال كانت قيمة العقار مليون ريال سعودي وأقل، لن تصدر فاتورة سداد ضريبة التصرفات العقارية».

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