بمساعدة «أم العيال».. الزيلعي ينشئ متحفًا للكائنات البحرية المحنطة بفرسان

الرياض - محمد عبدالله - قام المواطن «زيلعي الزيلعي» بممارسة هوايته المتعلقة بحبه للبحر؛ حيث يقوم بتحنيط الكائنات البحرية، وأنشأ متحفا بحريا يقصده السياح والمواطنون بجزر فرسان بمنطقة جازان.

وقال الزيلعي لقناة العربية، إنه يقوم بتحنيط الكائنات البحرية بمساعدة «أم العيال» والتي تشاركه هوايته، مشيرا إلى أنه يعشق البحر منذ صغره، رغم أنه لا يعمل به؛ لكن تعلم السباحة منذ الصغر وشارك في رحلات صيد اللؤلؤ.

وأضاف أنه بدأ في عملية تحنيط الكائنات البحرية منذ 16 عام؛ لكي يشغل وقت فراغه بعد تقاعده عن العمل، موضحًا أن المتحف يستقبل ضيوفًا من جميع مناطق المملكة، كما تم عرض تقرير عنه بإحدى قنوات التليفزيون الإيطالي.

وأشار إلى أن متحفه يعد فريدًا لعدم وجوده في أي مكان آخر بالمملكة، مؤكدًا أن 90% من مقتنياته جلبها من مياه البحر الأحمر.

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