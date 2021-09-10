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المرور يوضح خطوات إسقاط مركبة مباعة خارج المملكة

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الرياض - محمد عبدالله - أوضح المرور السعودي آلية إسقاط المركبة التي تم بيعها خارج المملكة، عبر خطوات بسيطة، مشيرًا إلى أن تفويض المركبة يحمي صاحبها من المخالفات.

وذكر المرور، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه تتم مراجعة المرور، ثم تقديم ما يثبت بيع المركبة خارج المملكة، مع إرفاق اللوحات، وكذلك إرفاق رخصة السير.

وقال المواطن في استفساره:  ما هي الآلية لإسقاط المركبة المباعة خارج المملكة؟

من جهة أخرى، أوضح المرور أن تفويض المركبة باسم شخص آخر يحمي صاحبها من تسجيل المخالفات وغيرها.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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