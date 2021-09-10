المدينة المنورة الأعلى حرارة

سجلت مناطق المملكة انخفاضا في درجات الحرارة حيث سجلت المدينة المنورة أعلى درجات الحرارة بـ46 درجة تلتها مكة المكرمة بـ45 و سجلت السودة الأقل بـ23 درجة كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق شرق ووسط المملكة تمتد حتى منطقة نجران.

ويستمر هطول الامطار الرعدية والمصحوبة برياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية على جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.