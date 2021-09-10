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بالفيديو.. سعودي ينشئ متحفًا لتحنيط الكائنات البحرية في جزيرة فرسان

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

روى السعودي "زيلغي الزيلعي" قصته مع تحنيط الكائنات البحرية حتى أنشأ متحفًا بحريًا يزوره السياح وزوار جزيرة فرسان.

وقال "زيلغي": "بدأت القصة منذ 16 عامً وبدأت املى وقت فراغي بالعمل في تحنيط الكائنات البحرية فأنا من عشاق البحر، وأقوم بتنظيف وتحنيط الكائنات البحرية واستقبل الضيوف من كل المملكة وخارج المملكة"، وفقًا لـ "العربية ".

وأضاف: "تقاعدت عن العمل وبدأت شوي شوي فيه حتى أصبح الموضوع محلي ثم دولي بمساعدة زوجتي وأصبح السياح وزوار الجزيرة يأتون لمشاهدة متحفي البحري".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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