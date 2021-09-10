شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سعودي ينشئ متحفًا لتحنيط الكائنات البحرية في جزيرة فرسان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

روى السعودي "زيلغي الزيلعي" قصته مع تحنيط الكائنات البحرية حتى أنشأ متحفًا بحريًا يزوره السياح وزوار جزيرة فرسان.

وقال "زيلغي": "بدأت القصة منذ 16 عامً وبدأت املى وقت فراغي بالعمل في تحنيط الكائنات البحرية فأنا من عشاق البحر، وأقوم بتنظيف وتحنيط الكائنات البحرية واستقبل الضيوف من كل المملكة وخارج المملكة"، وفقًا لـ "العربية السعودية".

وأضاف: "تقاعدت عن العمل وبدأت شوي شوي فيه حتى أصبح الموضوع محلي ثم دولي بمساعدة زوجتي وأصبح السياح وزوار الجزيرة يأتون لمشاهدة متحفي البحري".