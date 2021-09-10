شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. الشيخ سعد الشتري يقيم حفل عشاء تكريمًا لسفير دولة قطر الجديد لدى المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثقت بعض الصور إقامة عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري، حفل عشاء تكريماً لسفير دولة قطر الجديد السفير بندر بن محمد العطية، وذلك بمناسبة تعيينه سفيراً لدى المملكة.

وأبدى "الشيخ الشتري" ترحيبه بالسفير القطري وأمين مجلس التعاون ورجال السلك الدبلوماسي، كما أعرب عن شكره لهم على تلبية الدعوة وحضور الحفل.

وأقيم حفل العشاء بحضور أمين مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، ومساعد وزير الخارجية عبدالهادي المنصوري، وسفير المملكة لدى جمهورية باكستان نواف المالكي، وسفير دولة الكويت الشيخ علي الخالد الجابر الصباح، والأمين المساعد للشؤون الأمنية بأمانة مجلس التعاون الخليجي اللواء هزاع الهاجري.