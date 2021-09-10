شكرا لمتابعة خبر عن "التعليم": بدء احتساب غياب الطلاب غير المكملين للجرعات الأحد المقبل (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تنتهي بعد غد الأحد مهلة تأجيل احتساب الغياب لطلبة التعليم من عمر 12 عامًا فما فوق وطلبة التعليم الجامعي والتدريب التقني لمن لا يكمل جرعتي اللقاح المضاد للكورونا.

وكانت وزارة التعليم قد قررت في وقت سابق تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعيين الأوليين لطلبة الجامعات والتدريب التقني والمهني غير مكتملي التحصين بجرعتين، وفقًا لقناة "الإخبارية".

يٌذكر أن الوزارة قد دعت الطلاب والطالبات إلى المبادرة لاستكمال التحصين بجرعتين، بما يحقق عودةً حضورية آمنة إلى المنشآت التعليمية، ووصولاً إلى المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية.