شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. إطلاق اسم شهيد الواجب العميد الصواط على الشارع الذي استشهد فيه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

وجه أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، بإطلاق اسم شهيد الواجب العميد الصواط على شارع البحر الأحمر بحي اليمامة بالشرائع.

وقامت أمانة العاصمة المقدسة بتركيب لوحة تحمل اسم الشهيد على نفس الشارع الذي استشهد فيه قبل 16 عاما، تخليداً وتكريماً لاسمه.

ويذكر أن العميد "الصواط" استهدفته يد الغدر والخيانة والإرهاب بتاريخ 11/ 5/ 1426هـ بحي الشرائع في مكة المكرمة، أثناء خروجه من منزله متجهًا إلى مقر عمله بعدما التحم معهم.