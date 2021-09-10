هل من مات ليلة أو يوم الجمعة ينجو من عذاب القبر؟ «الخثلان» يجيب

الرياض - محمد عبدالله - قال الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، إن يوم الجمعة كغيره من الأيام والموت والدفن فيه لا يعتبر من حسن الخاتمة.

وأضاف الشيخ الخثلان، خلال استضافته في برنامج "يستفتونك" على "قناة الرسالة": "جاء عند الترمذي وأحمد، عن عبدالله بن عمرو بن العاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال (من مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة وُقي فتنة القبر)، ولكن هذا الحديث ضعيف، وجميع طرقه معلولة وضعيفة ولا يثبت هذا الحديث من جهة الصناعة الحديثية.

وتابع الشيخ سعد الخثلان: "وعلى ذلك فإن يوم الجمعة كغيره من الأيام وليس له مزية، ولا يعد الموت فيه دليلاً على حسن الخاتمة، وهو كغيره من الأيام لأنه لم يثبت في ذلك شيء".

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