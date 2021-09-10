«السديس» يدشِّن التطبيق الإلكتروني «إمام» لإدارة مهام الأئمة والمؤذنين

الرياض - محمد عبدالله - دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، التطبيق الإلكتروني (إمام)، والذي سيسهم في إدارة مهام أصحاب الفضيلة من الأئمة والمؤذنين بالرئاسة العامة.

وقال الشيخ السديس إن تطبيق (إمام) سيسهم في إدارة رقمية ذكية لمهام الأئمة والمؤذنين وتحقيق التحول الرقمي الكامل للإدارة بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات وتيسيرها وسرعة تبادل المعلومات بين أصحاب الفضيلة والإدارات ذات العلاقة.

وأشار إلى أهمية تطوير آليات العمل الإداري بالاستفادة من التقنية الحديثة ووسائل التحول الرقمي في إدارة وتجويد أعمال الرئاسة بما يحقق رؤية الرئاسة التطويرية (٢٠٢٤) المنبثقة من رؤية المملكة العربية السعودية (٢٠٣٠).

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