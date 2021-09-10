تنبيهات الأرصاد: 7 مناطق تشهد أمطارًا رعدية ورياحًا نشطة.. الجمعة

الرياض - محمد عبدالله - نبه المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وكذلك أتربة مثارة ورياح نشطة بعدد من مناطق المملكة، خلال الساعات المقبلة من اليوم الجمعة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إن مناطق عسير «أبها، أحد رفيدة، الحرجة، خميس مشيط، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، النماص، بارق، بلقرن، تنومة، رجال المع، محايل» وجازان «الدائر، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب، أبو عريش، الدرب، بيش، جازان، صبيا، ضمد» والباحة «الحجرة، العقيق، القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن» ومكة المكرمة «أضم، العرضيات، ميسان، الطائف» تشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

وهناك رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على مناطق الحدود الشمالية «رفحاء» والشرقية «الأحساء، حفر الباطن، قرية العليا» والرياض «الزلفي، الغاط، المجمعة، ثادق، حريملاء، شقراء، الخرج، الدلم، الرين، العاصمة الرياض، حوطة بني تميم، رماح» ونجران «خباش، شرورة، نجران».

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