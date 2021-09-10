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صور توثق جهود رجال المرور أثناء هطول الأمطار بجازان

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الرياض - محمد عبدالله - نشر المرور السعودي مجموعة من الصور وثق خلالها جهود رجال المرور أثناء هطول الأمطار بمنطقة جازان.

وعلقت المرور، على الصور بتغريدة عبر "تويتر" قائلًا: "جهود رجال المرور السعودي بمنطقة جازان أثناء هطول الأمطار".

وكان المركز الوطني للأرصاد قد نبه أمس الخميس من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات الدائر والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والدرب، والريث، وبيش، وجازان، وصبيا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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