صور توثق جهود رجال المرور أثناء هطول الأمطار بجازان

الرياض - محمد عبدالله - نشر المرور السعودي مجموعة من الصور وثق خلالها جهود رجال المرور أثناء هطول الأمطار بمنطقة جازان.

وعلقت المرور، على الصور بتغريدة عبر "تويتر" قائلًا: "جهود رجال المرور السعودي بمنطقة جازان أثناء هطول الأمطار".

وكان المركز الوطني للأرصاد قد نبه أمس الخميس من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات الدائر والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والدرب، والريث، وبيش، وجازان، وصبيا.

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