«الصحة»: ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة بالمملكة إلى 39 مليون

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا «كوفيد -19» في المملكة، إلى 39 مليون، وذلك عبر أكثر من 587 موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فجر الجمعة، قالت «الصحة»: بفضل الله أكثر من (39,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

وطالبت الوزارة المواطنين والمقيمين بالسعي للحصول على لقاح كورونا من خلال التسجيل عبر تطبيق «صحتي».

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