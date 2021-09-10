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«الصحة»: ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة بالمملكة إلى 39 مليون

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الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد جرعات لقاح «كوفيد -19» في المملكة، إلى 39 مليون، وذلك عبر أكثر من 587 موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فجر الجمعة، قالت «الصحة»: بفضل الله أكثر من (39,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

وطالبت الوزارة المواطنين والمقيمين بالسعي للحصول على لقاح كورونا من خلال التسجيل عبر تطبيق «صحتي».

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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