توكلنا: 5 إجراءات لغير المحصن القادم من خارج البلاد

الرياض - محمد عبدالله - أكد تطبيق توكلنا أهمية الالتزام ببعض الإجراءات للقادمين من خارج المملكة، من دول غير مسجل فيها كورونا الجديد "اللون الأزرق"، وغير محصن في توكلنا.

وقال توكلنا، في تغريدة عبر "تويتر": "القادم من دولة غير مسجل فيها كورونا الجديد (اللون الأزرق) وغير محصن حسب توكلنا، يلزم خلال 8 ساعات من الوصول الدخول في توكلنا وتحديد السكن وتطبيق حجر7 أيام في السكن".

وتابع "أنه يلزم من عمره 7 سنوات وأكثر عمل فحص في اليوم السادس من الوصول وإذا كانت النتيجة سلبية يتم تعديل الحالة الصحية".

وأكد تطبيق توكلنا أهمية تقديم طلب عبر التطبيق للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال تطبيق توكلنا، إنه يلزم للحصول على لقاح كورونا أولًا عبر توكلنا تقديم طلب الحصول على اللقاح، ثم بعد موافقة وزارة الصحة على الطلب، بعد ذلك حجز موعد لأخذ اللقاح.

وأتاح تطبيق توكلنا، في وقت سابق، طريقة استعراض بيانات سجل السفر الدولي، مشيرًا إلى تفاصيل أول إقرار سيظهر عند القادمين إلى السعودية فور دخولهم.

وأوضح تطبيق توكلنا أن استعراض بيانات سجل السفر الدولي تبدأ بالتوجه إلى لوحة البيانات ثم الضغط على أيقونة سجل السفر.

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