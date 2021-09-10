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مرور الباحة يعلن البدء في تسجيل استخراج رخص القيادة للنساء

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الرياض - محمد عبدالله - أعلن مرور منطقة الباحة، عن البدء في تسجيل مواعيد التقديم لاستخراج رخص القيادة، للنساء، من خلال منصة (أبشر).

وذكرت منطقة الباحة –عبر تويتر- أن مرور الباحة أوضح أنه على الراغبات في استخراج رخصة قيادة الحصول على موعد عن طريق منصة (أبشر) وسوف تكون المواعيد متاحة على النحو التالي:

ـ مدرسة تعليم القيادة بالباحة – طريق العقيق، ستكون المواعيد متاحة اعتبارا من 12 صفر 1443 هـ.

ـ  مدرسة تعليم القيادة بجامعة الباحة في بلجرشي، ستكون المواعيد متاحة اعتبارا من 19 صفر 1443 هـ.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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