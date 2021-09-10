السعودية | إطلاق اسم شهيد الواجب العميد “الصواط” على الشارع الذي استشهد فيه بمكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - محررو المناطق:

أنهت أمانة العاصمة المقدسة تركيب لوحة شهيد الدين ثم الوطن العميد مبارك بن فالح الصواط على نفس الشارع الذي استشهد فيه، تنفيذًا لتوجيه الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بتغيير المسمى من شارع البحر الأحمر بحي اليمامة بالشرائع إلى اسم الشهيد.

يأتي ذلك تخليدًا وتكريمًا لاسمه كأحد أبطال الوطن شهيد الواجب الذي استهدفته يد الغدر والخيانة والإرهاب أثناء خروجه من منزله متجهًا إلى مقر عمله بعدما التحم معهم يدفعه حب الدين والمليك والوطن قبل 16 عامًا الموافق 11/ 5/ 1426 بحي الشرائع بمكة المكرمة، وانطلاقًا للمبدأ الذي رسمته المملكة بتخليد وإحياء أسماء رجال الوطن المخلصين وتكريمهم.

وثمن مدير مركز حي المعابدة سالم السواط موافقة الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، إطلاق اسم شهيد الوطن العميد مبارك الصواط على الشارع الذي استشهد فيه.