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المعلم السعودي علي الزهراني يفوز بجائزة "فاركي" لأفضل معلم في العالم

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

تمكن المعلم السعودي علي الزهراني من حصد جائزة "فاركي" لأفضل معلم في العالم، حيث تم اختياره ضمن قائمة أفضل 50 معلمًا على مستوى العالم.

وجائزة "فاركي" هى جائزة دولية خاصة بالتعليم تمنحها مؤسسة فايركي جيمس “VGF“، وتبلغ قيمتها مليون دولار أمريكي تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وكان علي الزهراني قد حصل سابقًا من منسوبي تعليم مكة المكرمة على الميدالية الذهبية، وشهادة استحقاق الابتكار في المعرض الافتراضي الروسي للاختراعات "ارخميدس 2020".

وتتضمن الابتكار قلم ذكي يساعد طلاب الصف الأول الابتدائي على المسك الصحيح للقلم ويسهم في القراءة الذكية للحروف.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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