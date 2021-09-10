شكرا لمتابعة خبر عن شقيق المريض الذي تعرّض لمضاعفات خطيرة بعد لجوئه لمعالج شعبي يكشف تفاصيل الواقعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف شقيق المريض الذي تعرّض لمضاعفات خطيرة؛ جراء لجوئه لمعالج شعبي في الباحة تفاصيل الواقعة، وكيف تسبب في إصابته بمرض نادر.

وأوضح شقيق المريض ويُدعى عماد العبدلي، إن الحالة الصحية لشقيقه تعود لفترة طويلة؛ حيث كان يعاني من آلام شديدة بالصدر والسكري، دون أن تتوصل المستشفيات التي راجعها لمعرفة سبب ذلك، مبينا أن شقيقه لجأ إلى معالج شعبي لإيجاد حل لتلك الحالة لكنه فشل على مدار شهر ونصف في علاجه، ليقرر مجدداً مراجعة مستشفى الأمير مشاري بن سعود في بلجرشي.

وأشار إلى أنه تم تشخيص حالته بأنها تجمع صديدي بمنطقة الصدر وكسور في الأضلاع، مبيناً أن الفريق الطبي فوجئ خلال التعامل مع الحالة بمعاناة عضلة في الصدر من غرغرينا، مؤكدا أن التقدم الطبي بالمستشفى وكفاءة الفريق الطبي تمكنا من إنقاذ شقيقه،

وأشار شقيق المريض إلى أن الأسرة قررت عدم اتخاذ أي إجراءات ضد المُعالج الشعبي وهو وافد من إحدى الجنسيات الآسيوية.