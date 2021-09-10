هل يُشترط استكمال جرعتي اللقاح في المملكة للعودة؟ «الجوازات» تجيب

الرياض - محمد عبدالله - اشترطت المديرية العامة للجوازات لعودة المقيمين القادمين من الدول التي سبق تعليق القدوم منها، استكمال تلقي جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها.

جاء ذلك في رد من الجوازات، على سؤال مواطن "كفيل" استفسر حول مدى إمكانية سفره خارج البلاد لإحضار أحد العاملين لديه.

وأكدت الجوازات أنه يلزم استكمال تلقي جرعتي اللقاح المضاد لكورونا داخل البلاد قبل المغادرة.

وفي وقت سابق، أكدت المديرية العامة للجوازات إمكانية تجديد هوية مقيم من قبل رب الأسرة داخل المملكة، في حال وجود أحد التابعين أو المرافقين في الخارج.

وأوضحت الجوازات أنه في حال وجود رب الأسرة داخل المملكة يمكن تجديد هوية مقيم في حال وجود أحد التابعين أو المرافقين في الخارج.

وكانت المديرية العامة للجوازات قد أعلنت إمكانية تجديد جواز السفر إلكترونيًا في أي وقت، عبر منصة "أبشر"، دون النظر إلى المدة المتبقية في صلاحية الجواز، واستلامه من إدارات الجوازات أو عن طريق البريد السعودي.

اقرا أيضًا:

هل يمكن تجديد إقامة تابع متواجد خارج المملكة؟ «الجوازات» تجيب