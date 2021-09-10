المعلمي: المملكة مرجع رئيس لتصحيح الفكر المتطرف.. والفقاعات الإعلامية لن تؤثر فينا

الرياض - محمد عبدالله - قال المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن ‏يحيى ‏المعلمي، إن المملكة مرجع رئيس لتصحيح الفكر المتطرف، مؤكدا أنها تصدت للأنشطة الإرهابية والمتطرفة.

وأضاف المعلمي، في تصريحات لفضائية «الإخبارية»، أن الفقاعات الإعلامية ضد المملكة لن تؤثر في صلابة الموقف السعودي،

وأشاد مندوب المملكة بالأمم المتحدة بالمؤسسات الأمنية في المملكة قائلا: «تملك تاريخا مشرفا في مواجهة الإرهاب».

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